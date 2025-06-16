В эти годы организм человека стареет быстрее всего: названы критические периоды

Процесс старения организма происходит не постепенно, а резко ускоряется в три конкретных периода жизни. Именно в определенные возрастные группы в организме человека происходят наиболее значимые изменения, связанные со старением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование в журнале Nature Medicine .

Детали исследования

Морщины и седые волосы - это два очевидных признака того, что человек стареет. Однако исследования показали, что достаточно точный ответ можно получить из анализа крови.

Исследование показало, что биологическое старение не является стабильным, линейным процессом, а скорее ускоряется через определенные промежутки времени.

Было установлено, что наиболее значительные периоды старения в среднем происходят в возрасте 34, 60 и 78 лет. Признаки ухудшения физического состояния в среднем начинают проявляться в 34 года.

Возраст от 34 до 60 лет считался взрослым, тогда как от 60 до 78 лет - поздней зрелостью, а от 78 лет и далее - старостью.

В рамках исследования команда ученых выделила плазму из крови более 4200 здоровых участников в возрасте от 18 до 95 лет. Затем исследователи использовали данные более чем половины из них, чтобы собрать "протеомные часы" старения.

В частности, в определенных пределах часы могли точно предсказать хронологический возраст остальных 1446 участников исследования. Лучшие прогнозы опирались только на 373 из почти 3000 белков часов.

Часы также надежно предсказали правильный хронологический возраст четырех групп людей, которые не участвовали в исследовании. Интересно, что сделать приличный прогноз возраста удалось лишь на основе девяти самых информативных белков часов.

Более того, исследователи обнаружили, что лица, которые выглядели биологически моложе своего фактического возраста, исходя из белков крови, также продемонстрировали лучшие когнитивные и физические результаты тестов.

Что это значит?

Результаты исследования свидетельствуют о возможности разработки анализа крови, который бы определял людей, которые стареют быстрее, чем другие. Такие люди могут иметь повышенный риск развития возрастных проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые проблемы, болезнь Альцгеймера и остеоартрит, в раннем возрасте.