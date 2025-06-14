Эти ошибки делают все! 9 мест, где летом нельзя хранить рис и гречку летом

Летом крупы быстро портятся, в них заводятся вредители и появляется затхлый запах. И часто причина - не в самих продуктах, а в том, где именно вы их храните.
РБК-Украина собрало список мест на кухне, которые категорически не подходят для хранения круп в жаркий сезон. Эти советы помогут избежать пищевых отравлений и сохранить продукты свежими надолго.
Высокая температура, пар, капли жира - все это создает идеальные условия для порчи круп. Даже герметичные банки не защищают от перегрева.
Постоянный нагрев и колебания температуры вызывают конденсацию в емкостях, а это - первый шаг к появлению плесени и грибка в крупах.
Место со стабильно высокой влажностью. Даже в плотно закрытой таре крупы могут втягивать влагу из воздуха и начинать портиться.
Пластиковые или бумажные упаковки не защищают от вредителей, влаги и посторонних запахов. Летом такие условия - идеальная среда для пищевой моли.
Солнце нагревает не только воздух, но и шкафчики. Крупы на солнечной стороне могут быстро перегреваться, что приводит к испарению природных масел и горьковатому привкусу.
Свет, тепло, пыль - все это приводит к окислению круп, потере вкуса, появлению запаха затхлости. Стекло - хорошо выглядит, но не защищает.
Да, некоторые советуют хранить крупы в холодильнике. Но это ошибочный совет. Холодильник - источник конденсата, особенно при открытии дверцы. Влага - враг номер один для сухих продуктов.
Крупы очень быстро впитывают запахи из окружающей среды. Если рядом ароматические продукты - рис может пахнуть корицей, а гречка - кофе.
Если крупы хранятся в нижних ящиках рядом с бытовой химией - это риск химического загрязнения. Даже закрытая тара не гарантирует безопасности в случае разлива или испарения.
Неправильно хранить крупы - значит рисковать здоровьем семьи. А избежать этого просто, если придерживаться этих советов:
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При написании использовались следующие источники: сайт Serious Eats, а также данные ресурса FoodSafety.gov, который предоставляет информацию по вопросам безопасности пищевых продуктов.