Эти ошибки делают все! 9 мест, где летом нельзя хранить рис и гречку летом

Над плитой

Высокая температура, пар, капли жира - все это создает идеальные условия для порчи круп. Даже герметичные банки не защищают от перегрева.

Рядом с духовкой

Постоянный нагрев и колебания температуры вызывают конденсацию в емкостях, а это - первый шаг к появлению плесени и грибка в крупах.

Под мойкой

Место со стабильно высокой влажностью. Даже в плотно закрытой таре крупы могут втягивать влагу из воздуха и начинать портиться.

В пакете из-под производителя, который не закрывается герметично

Пластиковые или бумажные упаковки не защищают от вредителей, влаги и посторонних запахов. Летом такие условия - идеальная среда для пищевой моли.

В ящиках возле окна

Солнце нагревает не только воздух, но и шкафчики. Крупы на солнечной стороне могут быстро перегреваться, что приводит к испарению природных масел и горьковатому привкусу.

В открытых стеклянных банках на открытых полках

Свет, тепло, пыль - все это приводит к окислению круп, потере вкуса, появлению запаха затхлости. Стекло - хорошо выглядит, но не защищает.

Если хранить крупы в стеклянных банках, то их надо плотно закрывать (фото: Freepik)

В холодильнике

Да, некоторые советуют хранить крупы в холодильнике. Но это ошибочный совет. Холодильник - источник конденсата, особенно при открытии дверцы. Влага - враг номер один для сухих продуктов.

Возле кофемолки или специй

Крупы очень быстро впитывают запахи из окружающей среды. Если рядом ароматические продукты - рис может пахнуть корицей, а гречка - кофе.

Рядом с моющими средствами

Если крупы хранятся в нижних ящиках рядом с бытовой химией - это риск химического загрязнения. Даже закрытая тара не гарантирует безопасности в случае разлива или испарения.

Как правильно хранить крупы летом

Неправильно хранить крупы - значит рисковать здоровьем семьи. А избежать этого просто, если придерживаться этих советов: