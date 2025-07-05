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Эти 5 знаков Зодиака завтра должны быть осторожными: кого подстерегают опасность и конфликты

Суббота 05 июля 2025 21:01
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Эти 5 знаков Зодиака завтра должны быть осторожными: кого подстерегают опасность и конфликты Этим 5 знакам предстоят испытания (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Воскресенье, 6 июля, может оказаться несколько сложным для нескольких знаков Зодиака. Однако знание - это сила, поэтому будьте бдительны в этот день.

РБК-Украина рассказывает, кого астрологи предупреждают о конфликтах, обманах и эмоциональной нестабильности.

Телец

Будьте осторожны с деньгами в этот день. Кто-то может намереваться вас обмануть.

Вы можете быть более открытыми, но лучше высказываться осторожно. Не всем стоит знать о ваших планах.

Близнецы

Кто-то может нанести вам вред моральный или физический. Будьте осторожны и не доверяйте незнакомцам.

Отличный день для работы над собой - духовной и физической. Прислушайтесь к интуиции: она подскажет правильный путь.

Рак

Будьте осторожны со словами и избегайте слишком резких высказываний. Существует риск спровоцировать конфликт, который будет трудно решить без последствий.

Пробовать что-то новое и выходить из зоны комфорта - это хорошо. Однако в процессе важно не потерять свою настоящую идентичность.

Скорпион

Существует вероятность, что вы попадете в какую-то неприятность. Будьте внимательны к тому, с кем вы общаетесь.

Могут побеспокоить проблемы со здоровьем. Лучше избегать физических нагрузок, которые могут ухудшить самочувствие.

Козерог

Вас может побеспокоить напряженность в семье и личной жизни. Старайтесь откровенно говорить с родными о том, что беспокоит.

Важно в этот день также не игнорировать сигналы организма. Позаботьтесь о своем ментальном и физическом состоянии.

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При написании материала были использованы следующие источники: IDiva, Astro.

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