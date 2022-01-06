Церква і вакцинація: Епіфаній висловився про щеплення від COVID

За його словами, в ПЦУ є священики, які проти вакцинації і вони висловлюють чітку позицію з цього питання. Однак в цілому Православна Церква України підтримує щеплення від коронавірусу і про цю позицію було заявлено ще до початку пандемії COVID-19, яка почалася у 2019 році.

"Тут (у вакцинації - ред.) немає релігійного підтексту. Якщо це стосується здоров'я і життя людини, то це ліки, які потрібно приймати", - сказав Епіфаній.

Він додав, що як тільки виникло питання про вакцинацію через поширення коронавірусу, то ПЦУ неодноразово висловлювалася, що в цьому немає ніякого релігійного підтексту.

"Для того щоб побороти цю хворобу - потрібно вакцинуватися. Але це особиста справа кожного, це право вибору кожної людини. Ми не застосовуємо якусь силу, кожен має право вибрати, якою вакциною хоче вакцинуватися", - сказав священнослужитель.

Епіфаній уточнив, що кожна людина самостійно вибирає вакцинуватися чи ні. При цьому держава, зокрема, Міністерство охорони здоров'я, має роз'яснювати і закликати людей зробити щеплення.

Ми заявили про те, що ми не проти, ми навпаки - за. Однак кожен вибирає самостійно. Є священнослужителі, які проти, є одиниці серед архієреїв, я знаю одного, який виступає, робить заяви проти вакцинації і наводить свої аргументи", - додав митрополит.