RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Церемонія вручення Нобелівських премій знову пройде у форматі телетрансляцій

Автор: Сергей Новиков

Через пандемію COVID-19 церемонія вручення Нобелівських премій знову пройде у форматі телетрансляцій. Лауреатів не запрошуватимуть до Стокгольма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нобелівського комітету.

Повідомляється, що Нобелівський тиждень пройде з 6 по 12 грудня, а до цього в жовтні оголосять всіх лауреатів. Прес-конференції транслюватимуться на офіційних цифрових каналах Нобелівської премії.

Лауреати отримають медалі та дипломи у своїх країнах. Офіційна частина в грудні буде об'єднана з церемонією нагородження в Стокгольмській ратуші. При цьому уточнюється, що норвезький Нобелівський комітет поки залишає відкритою можливість вітати лауреатів в Осло, остаточне рішення оголосять в середині жовтня.

"Невизначеність щодо розвитку пандемії і можливостей міжнародних поїздок є причиною того, що лауреати 2021 року отримають свої медалі і дипломи в своїх країнах", - заявив виконавчий директор Нобелівського фонду Відар Хельгесен.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нобелевская премияПандемія коронавірусу