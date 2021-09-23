Через пандемію COVID-19 церемонія вручення Нобелівських премій знову пройде у форматі телетрансляцій. Лауреатів не запрошуватимуть до Стокгольма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нобелівського комітету .

Повідомляється, що Нобелівський тиждень пройде з 6 по 12 грудня, а до цього в жовтні оголосять всіх лауреатів. Прес-конференції транслюватимуться на офіційних цифрових каналах Нобелівської премії.

Лауреати отримають медалі та дипломи у своїх країнах. Офіційна частина в грудні буде об'єднана з церемонією нагородження в Стокгольмській ратуші. При цьому уточнюється, що норвезький Нобелівський комітет поки залишає відкритою можливість вітати лауреатів в Осло, остаточне рішення оголосять в середині жовтня.

"Невизначеність щодо розвитку пандемії і можливостей міжнародних поїздок є причиною того, що лауреати 2021 року отримають свої медалі і дипломи в своїх країнах", - заявив виконавчий директор Нобелівського фонду Відар Хельгесен.