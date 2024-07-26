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Церемония открытия Олимпийских игр-2024: прямая трансляция (видео)

Фото: Сена получила важную роль во время события (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Олимпиада в Париже официально начнется с церемонии открытия в пятницу вечером.

Где смотреть церемонию открытия Олимпийских игр 2024 онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля. Мероприятие запланировано на Сене в Париже. Начало события назначено на 20:30 по киевскому времени, а в прямом эфире церемонию покажут телеканалы "Первый" и "Суспильне" (региональные) и платформа "Суспильне Спорт".

Дополнительно общественный вещатель решил организовать трансляцию на YouTube-канале "Суспильне Спорт". Начало прямого эфира по случаю церемонии открытия Олимпийских игр запланировано на 20:00. Посмотреть мероприятие в прямом эфире можно непосредственно в этой новости.

 

 

Олимпийская делегация Украины вместе с другими сборными примет участие в речном параде на Сене. Команды будут идти на лодках вместо привычной процессии в чаше главной арены Олимпийских игр. Знаменосцами сборной Украины стали теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Спортсменов на протяжении путешествия по Сене будут сопровождать исполнители развлекательного жанра. Кроме того, болельщики ждут праздничный концерт. Главным украшением музыкальной части церемонии якобы станут выступления Леди Гаги и Селин Дион.

Главные цифры церемонии открытия Олимпийских игр-2024

600000 зрителей вживую ожидают на мероприятии

104000 билетов продали на трибуны события

400 танцоров будут сопровождать лодки вдоль маршрута

206 делегаций стран примет участие в событии

80 гигантских экранов в разных уголках Парижа покажут мероприятие

К слову, ранее собрали самое главное о церемонии открытия Олимпиады-2024.

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Олимпиада 2024