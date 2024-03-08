ua en ru
Пт, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО пройдет 11 марта

Пятница 08 марта 2024 05:06
UA EN RU
Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО пройдет 11 марта Фото: Йенс Столтенберг и Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Церемония поднятия государственного флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится в понедельник, 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

"В понедельник, 11 марта, церемония подъема флага в связи с празднованием вхождения Королевства Швеции в НАТО состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Отмечается, в ходе церемонии перед прессой выступят генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Вступление Швеции в НАТО

В 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Против этого решения выступили Турция и Венгрия. Позже после ряда договоренностей Анкара все же дала свое согласие.

Долгое время Венгрия оставалась последней страной, не ратифицировавшей заявку, что являлось последним препятствием для Стокгольма.

26 февраля парламент Венгрии все же ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс, а уже 5 марта новоизбранный президент Тамаш Шуек подписал документ.

Вчера, 7 марта, Госдеп США сообщил, что Швеция официально присоединилась к Североатлантическому альянсу. Она стала 32-м членом НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция
NEWS
За отсрочкой – в ТЦК. Ответы на главные вопросы о мобилизации и повестках на блокпосту
За отсрочкой – в ТЦК. Ответы на главные вопросы о мобилизации и повестках на блокпосту
DAILY
Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Нехватка людей и женщины на "мужских" должностях. Как изменился рынок труда из-за войны и мобилизации