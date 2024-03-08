Церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО пройдет 11 марта

Церемония поднятия государственного флага Швеции в штаб-квартире НАТО состоится в понедельник, 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

"В понедельник, 11 марта, церемония подъема флага в связи с празднованием вхождения Королевства Швеции в НАТО состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Отмечается, в ходе церемонии перед прессой выступят генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Вступление Швеции в НАТО

В 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Против этого решения выступили Турция и Венгрия. Позже после ряда договоренностей Анкара все же дала свое согласие.

Долгое время Венгрия оставалась последней страной, не ратифицировавшей заявку, что являлось последним препятствием для Стокгольма.

26 февраля парламент Венгрии все же ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс, а уже 5 марта новоизбранный президент Тамаш Шуек подписал документ.

Вчера, 7 марта, Госдеп США сообщил, что Швеция официально присоединилась к Североатлантическому альянсу. Она стала 32-м членом НАТО.