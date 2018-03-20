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Яценюк закликав до створення українсько-польської коаліції

НовиниПолітика    20.03.2018 - 09:59
Фото: Арсеній Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy)
Фото: Арсеній Яценюк (facebook.com/yatsenyuk.arseniy)

Яценюк наголосив, що Україні та Польщі вдалося прийти до примирення 20 років тому

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав до створення українсько-польської коаліції. Про це він сказав в інтерв’ю польському телеканалу TVN24 під час візиту до Варшави 16 березня, передає прес-служба політсили.

"Треба терміново зупинитися та змінити порядок денний. Перегорнути сторінку і віддати історію історикам, а політиці – майбутнє", - сказав Яценюк.

Він нагадав, що під час Міжнародної конференції "Революція, війна та її наслідки" у Варшаві він звернувся до польських партнерів "зробити все можливе, аби залишитися об’єднаними з  Україною, не відкривати "скриньку Пандори" історії": "Звичайно, ми маємо вивчати історію. Але для мене очевидно, що ми маємо творити історію".

Лідер "Народного фронту" нагадав, що Україні та Польщі вдалося прийти до примирення 20 років тому.

"Якщо політики намагатимуться зробити з себе істориків, це потягне нас у катастрофу в наших двосторонніх відносинах. Треба терміново зупинитися та змінити порядок денний. Перегорнути сторінку і віддати історію історикам, а політиці – майбутнє", - наголосив Яценюк.

Він зазначив, що багато хто в світі натхненний франко-німецькою коаліцією: "Ми маємо створити таку ж – українсько-польську коаліцію. Це буде перемогою для обох наших націй".

Яценюк висловив очікування, що Конституційний суд Польщі перегляне  статті польського закону про Інститут національної пам'яті, що містить згадку про "українських націоналістів".

"Вірю, що українські і польські політики не просто примиряться, а стоятимуть плече до плеча, аби зробити наші нації сильними, процвітаючими та демократичними", - сказав лідер "Народного фронту".

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Теги: Народний фронт, Арсеній Яценюк, Польша
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