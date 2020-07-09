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Ціни на золото зросли до максимуму за 9 років на тлі нових випадків COVID-19

Четвер 09 липня 2020 15:37
Ціни на золото зросли до максимуму за 9 років на тлі нових випадків COVID-19
Фото: золото (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Пандемія і глобальна рецесія підштовхують ціни вгору

Ціна на золото в четвер, 9 липня, закріпилася рівня в 1800 доларів за тройську унцію. Ціна знаходиться поблизу дев'ятирічного піку на тлі зростаючих побоювань, що сплеск випадків коронавірусу загальмує відновлення світової економіки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотова ціна на золото виросла на 0,19% до 1813,52 доларів за тройську унцію. Напередодні золото досягла максимуму з вересня 2011 року в 1817,71 доларів.

"Поєднання пом'якшення (політики) світовими центробанками, геополітичних ризиків, впливу пандемії та глобальної рецесії може продовжити підштовхувати ціни на золото вгору в середньостроковій перспективі", - сказав аналітик Bank of China International Сяо Фу.

США в середу зафіксували більше 60 тис. нових випадків COVID-19 - рекордний у світі добовий приріст з моменту появи вірусу в Китаї наприкінці минулого року.

Чиновники Федрезерву в середу знову висловили сумніви щодо довговічності економічного відновлення США, а опитування компаній вказали на посилення ризиків від триваючої пандемії коронавіруса.

"До тих пір, поки COVID-19 стимулює побоювання навколо чергового раунду локдаунов і уповільнення глобального зростання, золото може залишатися в моді, незважаючи на зростаючі фондові ринки", - сказав аналітик FXTM Лукман Отунуга.

Нагадаємо, у квітні один з найбільших банків у світі, Bank of America, підвищив свою 18-місячну цільову ціну на золото до 3000 доларів за унцію.

Як повідомляло РБК-Україна, за 8 липня в Сполучених Штатах Америки зареєстрували понад 61 тисячі випадків зараження коронавірусом.

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