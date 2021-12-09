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Ціни в Україні за рік зросли більш ніж на 10%. Що подорожчало найбільше

Автор: Олександр Білоус

Споживчі ціни в Україні в листопаді 2021 року порівняно з жовтнем зросли на 0,8%. З початку 2021 року зростання цін склало 9,4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до листопада 2020 року) інфляція склала 10,3%, знизившись в порівнянні з минулим місяцем (10,9%).

Продукти харчування в Україні за листопад порівняно з аналогічним місяцем минулого року подорожчали на 13,9%. Найбільше подорожчала соняшникова олія - на 47,3% і цукор-на 39,3%. У той же час фрукти подешевшали на 6,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли за рік на 9,7%, на одяг і взуття - впали на 4,5%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 10,0%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 4,0%, Охорона здоров'я - на 6,1%, транспорт подорожчав на 12,1%, ціни на зв'язок зросли на 7,4%, на відпочинок і культуру на 5,1%, освіта подорожчала на 16,9%, ресторани і готелі подорожчали на 8,6%.

Зазначимо, у Державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів.

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Інфляція в Україні