Ціни на вугілля в Європі зросли до рекордного рівня за останні 13 років

Вартість вугілля в Європі досягла 13-річного максимуму на тлі підвищення цін на газ. Серед причин експерти відзначають зниження поставок з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, вартість видобутого в Європі вугілля зросла до найвищого з 2008 року значення і досягла 137 доларів за тонну з поставкою в 2022 році. Зростання ціни обумовлене високим попитом з боку енергокомпаній і низькими запасами.

При цьому, зазначає видання, поставки вугілля з Австралії, Африки та Колумбії ускладнені. Крім того, на ситуацію впливає зниження імпорту з Росії.

Агентство нагадує, що вперше вартість тонни вугілля перевищила 200 доларів в середині 2008 року.