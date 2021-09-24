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Ціни на вугілля в Європі зросли до рекордного рівня за останні 13 років

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вартість вугілля в Європі досягла 13-річного максимуму на тлі підвищення цін на газ. Серед причин експерти відзначають зниження поставок з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, вартість видобутого в Європі вугілля зросла до найвищого з 2008 року значення і досягла 137 доларів за тонну з поставкою в 2022 році. Зростання ціни обумовлене високим попитом з боку енергокомпаній і низькими запасами.

При цьому, зазначає видання, поставки вугілля з Австралії, Африки та Колумбії ускладнені. Крім того, на ситуацію впливає зниження імпорту з Росії.

Агентство нагадує, що вперше вартість тонни вугілля перевищила 200 доларів в середині 2008 року.

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