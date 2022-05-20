ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціни на паливо зростають. Чи подорожчає проїзд у Києві: відповідь КМДА

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 20 травня 2022 11:53
Ціни на паливо зростають. Чи подорожчає проїзд у Києві: відповідь КМДА Фото: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міська влада Києва прийняла рішення поки що не піднімати ціни на проїзд у громадському транспорті. Дане питання буде вирішуватися з огляду на платоспроможність жителів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.

За його словами, на ціноутворення впливає вартість палива та інших матеріалів, проте, не дивлячись на здорожчання, проїзд у міському громадському транспорті залишиться незмінним.

"Динамічна історія в частині цін. Піднімається ціна на пальне, на інші паливно-мастильні матеріали, але при формулюванні ціни на проїзд ми будемо розглядати питання платоспроможності людей. Поки що прийнято рішення не повертатися до підняття тарифу. Ми постійно моніторимо цю ситуацію і, я сподіваюсь, що найближчим часом повертатися до цього питання не будемо", - зазначив Поворозник.

Нагадаємо, у Києві з 21 травня виростуть ціни на проїзд у приватних маршрутках. Вартість підскочить до 15 гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків