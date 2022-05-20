Ціни на паливо зростають. Чи подорожчає проїзд у Києві: відповідь КМДА

Міська влада Києва прийняла рішення поки що не піднімати ціни на проїзд у громадському транспорті. Дане питання буде вирішуватися з огляду на платоспроможність жителів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.

За його словами, на ціноутворення впливає вартість палива та інших матеріалів, проте, не дивлячись на здорожчання, проїзд у міському громадському транспорті залишиться незмінним.

"Динамічна історія в частині цін. Піднімається ціна на пальне, на інші паливно-мастильні матеріали, але при формулюванні ціни на проїзд ми будемо розглядати питання платоспроможності людей. Поки що прийнято рішення не повертатися до підняття тарифу. Ми постійно моніторимо цю ситуацію і, я сподіваюсь, що найближчим часом повертатися до цього питання не будемо", - зазначив Поворозник.