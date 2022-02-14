Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало з початку 2022 року

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в січні 2022 року. З початку року найбільше подорожчали овочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Держстату .

За даними статистичного відомства, порівняно з груднем 2021 року капуста подорожчала на 46,3% до 17,0 гривень за кілограм, морква - на 35,9% до 13,6 гривень за кілограм.

Крім того, риба морожена подорожчала на 18,0% 103,7 гривень за кілограм.

У той же час цукор подешевшав на 1,5% до 27,1 гривень за кілограм, соняшникова олія на 0,6% до 61,1 гривень за літр, крупа гречана - на 0,3% до 47,6 гривень за кілограм.

За даними Держстату, за січень з ціни на горілку зросли на 0,8% до 95,0 гривень за 0,5 літра. Українське вино подорожчало на 3,3% до 72,3 гривень за пляшку 0,75 літра, пиво подорожчало на 2,3% до 19,6 гривень за пляшку, 0,5 літра. Сигарети преміум-класу подорожчали на 4,3% до 69,8 гривень за пачку.