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Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало з початку 2022 року

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Україна, Понеділок 14 лютого 2022 12:47
Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало з початку 2022 року Фото: овочі злетіли в ціні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в січні 2022 року. З початку року найбільше подорожчали овочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно з груднем 2021 року капуста подорожчала на 46,3% до 17,0 гривень за кілограм, морква - на 35,9% до 13,6 гривень за кілограм.

Крім того, риба морожена подорожчала на 18,0% 103,7 гривень за кілограм.

У той же час цукор подешевшав на 1,5% до 27,1 гривень за кілограм, соняшникова олія на 0,6% до 61,1 гривень за літр, крупа гречана - на 0,3% до 47,6 гривень за кілограм.

За даними Держстату, за січень з ціни на горілку зросли на 0,8% до 95,0 гривень за 0,5 літра. Українське вино подорожчало на 3,3% до 72,3 гривень за пляшку 0,75 літра, пиво подорожчало на 2,3% до 19,6 гривень за пляшку, 0,5 літра. Сигарети преміум-класу подорожчали на 4,3% до 69,8 гривень за пачку.

Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало з початку 2022 року

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор.

Відзначимо, середні ціни на продукти харчування у січні 2022 року порівняно з січнем минулого року зросли 14,5%. Це вище загальної інфляції, яка склала 10,0%.

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Ціни на продукти Державна служба статистики
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