RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ціни на продовольство різко зросли в Північній Африці після вторгнення Росії в Україну

Автор: Олександр Білоус

Домогосподарства по всій Північній Африці почали запасатися борошном, манною крупою та іншими продуктами. Ціни на них зростають після вторгнення Росії в Україну, які є ключовими експортерами пшениці в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Туніс, Марокко та Лівія, а також кілька інших арабських країн імпортують більшу частину своєї пшениці з України та Росії.

Ціни почали зростати всього за кілька тижнів до початку священного місяця Рамадан, коли мусульмани традиційно переривають пост, що триває від світанку до заходу сонця, розкішним сімейним вечерею.

Деякі побоюються, що російське вторгнення може призвести до голоду і заворушень, адже саме зростання цін на продовольство призводило до арабських повстань в останнє десятиліття.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти