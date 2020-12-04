Ціни на нафту виросли після компромісного рішення ОПЕК+

Ціни на нафту в п'ятницю, 4 грудня, зросли приблизно на 2%, оскільки ОПЕК+ погодилася на компроміс, який передбачає продовження скорочень видобутку. Нафта дорожчає п'ятий тиждень поспіль.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent з поставкою в лютому зросла на 0,80%, до 49,10 доларів за барель до 12.30 за київським часом. Нафту марки WTI з постачанням в січні зросла на 0,77% до 45,99 доларів.

ОПЕК і Росія в четвер домовилися знизити значне скорочення видобутку нафти з січня на 500 тис. барелів на день, але не змогли прийти до компромісу з політики на частину наступного року.

Це підвищення означає, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і Росія (група ОПЕК+) мають намір скоротити видобуток на 7,2 млн барелів на добу, або 7% світового попиту з січня, у порівнянні з поточним скороченням на 7,7 млн барелів на добу.

Очікувалося, що ОПЕК + продовжить існуючі скорочення як мінімум до березня, після відмови від планів щодо збільшення видобутку на 2 млн барелів на добу.

"ОПЕК + скоординовано усуває перешкоди для виходу з поточних скорочень, що зміцнює нашу впевненість у стійкому зростанні цін на нафту до 2021 року", - йдеться у звіті Goldman Sachs після прийняття рішення.

Крім того, підтримує ціни на те, що в Конгресі США просувається двопартійний план допомоги у зв'язку з коронавірусом на суму 908 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту Brent і WTI зросли більш ніж на 20% в листопаді, що є самим сильним щомісячним приростом з травня. Цьому сприяли надії на те, що три багатообіцяючі вакцини можуть підтримати відновлення економіки і підвищити попит на паливо.

Як повідомляло РБК-Україна, падіння цін на енергоресурси призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну в січні-жовтні 2020 року впав на 33% до 6,350 млрд доларів.