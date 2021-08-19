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Ціни на нафту впали до мінімуму з травня через зміцнення долара і зростання випадків COVID-19

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Україна, Четвер 19 серпня 2021 12:29
Ціни на нафту впали до мінімуму з травня через зміцнення долара і зростання випадків COVID-19 Фото: нафта подешевшала до мінімуму з травня 2021 року (oilprice.com)
Автор: Олександр Білоус

Ціна нафти марки Brent у четвер, 19 серпня, впала до 66 доларів за барель. Нафта подешевшала до найнижчого рівня з травня під тиском побоювань з приводу більш слабкого попиту в міру зростання числа випадків COVID-19 і зміцнення долара США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нафта марки Brent впала на 2,5% до 66,51 доларів після досягнення найнижчого рівня з 21 травня. Ціна на нафту марки WTI впала на 3%, до 63,50 доларів після падіння до 63,39 долара, найнижчого рівня з 21 травня.

І Brent, і американська нафта падають шість днів поспіль, що є найтривалішою смугою зниження з моменту шестиденного падіння для обох контрактів, що завершилися 28 лютого 2020 року.

"Занепокоєння з приводу зниження очікувань попиту внаслідок збільшення кількості випадків коронавірусу в усьому світі сприяло падінню", - сказав Наїм Аслам з брокера Avatrade.

Долар досяг дев'ятимісячного максимуму, надавши тиск на сировинні товари, оцінювані в доларах. Долар виріс на тлі очікувань, що Федеральна резервна система в цьому році почне скорочувати свої стимули

Міжнародне енергетичне агентство минулого тижня знизило прогноз попиту на нафту через поширення варіанту Delta. ОПЕК, однак, залишила свої прогнози попиту без змін.

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