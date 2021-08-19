ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Цены на нефть упали до минимума с мая из-за укрепления доллара и роста случаев COVID-19

Новина українською →
Украина, Четверг 19 августа 2021 12:29
Цены на нефть упали до минимума с мая из-за укрепления доллара и роста случаев COVID-19 Фото: нефть подешевела до минимума с мая 2021 года (oilprice.com)
Автор: Александр Белоус

Цена нефти марки Brent в четверг, 19 августа, упала до 66 долларов за баррель. Нефть подешевела до самого низкого уровня с мая под давлением опасений по поводу более слабого спроса по мере роста числа случаев COVID-19 и укрепления доллара США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Нефть марки Brent упала на 2,5% до 66,51 долларов после достижения самого низкого уровня с 21 мая. Цена на нефть марки WTI упала на 3%, до 63,50 долларов после падения до 63,39 доллара, самого низкого уровня с 21 мая.

И Brent, и американская нефть падают шесть дней подряд, что является самой продолжительной полосой снижения с момента шестидневного падения для обоих контрактов, завершившихся 28 февраля 2020 года.

"Обеспокоенность по поводу снижения ожиданий спроса в результате увеличения числа случаев коронавируса во всем мире способствовала падению", - сказал Наим Аслам из брокера Avatrade.

Доллар достиг девятимесячного максимума, оказав давление на сырьевые товары, оцениваемые в долларах. Доллар вырос на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система в этом году начнет сокращать свои стимулы

Международное энергетическое агентство на прошлой неделе снизило прогноз спроса на нефть из-за распространения варианта Delta. ОПЕК, однако, оставила свои прогнозы спроса без изменений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Рост продолжается: в Украине за сутки обнаружили 1560 новых случаев коронавируса
Рост продолжается: в Украине за сутки обнаружили 1560 новых случаев коронавируса
DAILY
"Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину
Милан Лелич, Владислав Красинский "Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину