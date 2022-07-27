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Ціни на нафту стабілізувалися: що впливає на вартість палива

Фото: ціни на нафту стабілізувалися (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в середу, 27 липня, залишалися стабільними. Побоювання з приводу зниження попиту нівелювали дані, що показали більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні 104,35 доларів за барель, знизившись на 0,05%. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 0,1%, до 95,07 доларів за барель.

"Більш різке зниження запасів повинно підтримати ціни на нафту, але відновлення було обмежено побоюваннями з приводу потенційного слабкого попиту, і Білий дім заявив, що буде додатково вивільняти стратегічні резерви", - сказав Леон Лі, Шанхайський аналітик CMC Markets.

Крім того, перспектива того, що Федеральна резервна система США оголосить про агресивне підвищення процентної ставки пізніше в середу, вплинула на настрої і обмежила зростання цін на нафту, сказав він.

Американський інститут нафти заявив, що запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися на 4 млн барелів. Дані показали, що запаси бензину скоротилися на 1,1 млн барелів у порівнянні з очікуваннями зростання на 3,5 млн барелів.

Адміністрація Байдена заявила у вівторок, що продасть додатково 20 млн барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву країни в рамках раніше оголошеного плану з використання об'єкта, щоб заспокоїти ціни на нафту, що піднялися через вторгнення Росії в Україну, і відновлення попиту після COVID-19 пандемія.

Наприкінці березня адміністрація заявила, що випустить рекордний 1 мільйон барелів нафти на день протягом шести місяців з SPR. Сполучені Штати вже продали 125 млн барелів з резерву, з яких майже 70 млн барелів доставлені покупцям.

Тим часом, Федеральна резервна система США, як очікується, підвищить процентні ставки на 75 базисних пунктів пізніше в середу, підкресливши стурбованість з приводу перспектив попиту в США і перспективи зміцнення долара, що зробить товари, номіновані в доларах, більш дорогими для покупців, які володіють іншими валютами.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли 26 липня другий день поспіль на тлі побоювань з приводу скорочення поставок до Європи після того, як Росія скоротила подачу газу по магістральному трубопроводу.

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Нафта