Ціни на нафту знижуються через ескалації між США і Китаєм

Ціни на нафту впали на 3% у п'ятницю після того, як Китай оголосив про введення відповідних тарифів на товари із США вартістю близько 75 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це стало новим витком напруженості в затяжному торговій суперечці між двома найбільшими економіками світу.

зокрема, до 18:46 ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 2,09% до 58,67 доларів за барель, а WTI - на 3,09 до 53,64 доларів за барель. Китай повідомив раніше в п'ятницю про план введення відповідних тарифів на американські товари вартістю близько 75 млрд доларів.

Нагадаємо, Фондові біржі Азії відреагували різким падінням на посилення торгової війни між США і Китаєм. Ключовий індекс Nikkei, що відображає динаміку котирувань акцій 225 провідних компаній Японії, впав на 500 пунктів (на 2,5% порівняно з показниками минулої п'ятниці) - до позначки 20238,28. Індекс Торіх знизився на 30,17 пункту, або на 2,01% - до позначки 1472,08.

На початку серпня на тлі торговельної війни з Китаєм у США стався обвал на ринку акцій. Зокрема, індекс S&P500, в який входять 500 найбільших американських компаній, впав на 3 відсотка, індекс Dow Jones - на 2,9%, Nasdaq - на 3,5№.