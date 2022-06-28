Ціни на нафту ростуть третій день поспіль: у чому причина

Ціни на нафту у вівторок, 28 червня, ростуть третій день поспіль, так як основні виробники Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати навряд чи зможуть значно збільшити видобуток. Політичні хвилювання в Лівії та Еквадорі посилили побоювання щодо пово

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,1%, до 116,35 доларів за барель, додавши до зростання на 1,7% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI виросли на 1%, до 110,7 доларів, піднявшись на 1,8% на попередній сесії.

Недолік пропозиції

ОАЕ і Саудівська Аравія вважаються єдиними двома країнами в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), що мають резервні потужності, щоб компенсувати втрату поставок з Росії і слабку видобуток з інших країн-членів.

"Ринок підтримав ряд новин про дефіцит пропозиції. Кажуть, що два великих виробника, Саудівська Аравія і ОАЕ, досягли або дуже близькі до короткострокових обмежень потужностей", - відзначає аналітик з сировинних товарів Commonwealth Bank Тобін Горі.

Міністр енергетики ОАЕ Сухейл аль-Мазруї заявив у понеділок, що ОАЕ виробляють майже максимальні потужності, виходячи зі своєї квоти в 3,168 млн барелів на добу відповідно до угоди з ОПЕК+.

Його коментарі підтвердили слова президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав президенту США Джо Байдену в кулуарах зустрічі Великої сімки, що ОАЕ працюють на максимальній потужності і що Саудівська Аравія може збільшити видобуток всього на 150 тисяч барелів на добу, що набагато нижче паспортного резерву. потужність близько 2 млн барелів на добу.

Аналітики також попередили, що політичні заворушення в Еквадорі та Лівії можуть призвести до подальшого обмеження поставок.

Ці фактори підкреслюють дефіцит на ринку, який призвів до відновлення на цьому тижні, протидіючи побоюванням рецесії, які вплинули на ціни в попередні два тижні.

Але аналітики Haitong Futures кажуть, що ринкові настрої залишаються нестійкими, оскільки трейдери чекають більш чітких вказівок щодо наступного кроку і геополітичних факторів.

Обмеження на російську нафту

Лідери G7 обговорюють потенційну стелю цін на російську нафту, яка вдарить по бюджету президента Володимира Путіна, а також знизить ціни на енергоносії.

Офіційний представник президента Франції також закликав світові держави вивчити всі варіанти пом'якшення тиску Росії на поставки енергоносіїв, що призвело до різкого зростання цін, включаючи переговори з такими країнами-виробниками, як Іран і Венесуела.