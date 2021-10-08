Ціни на нафту зростають через перехід галузей з дорогого газу на нафту

Ціни на нафту знову зросли в п'ятницю, 8 жовтня, а тижневий приріст складе майже на 5%. Нафта дорожчає на ознаках того, що деякі галузі почали переходити з дорогого газу на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,3%, до 83,02 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 1, 1,4%, до 79,41 доларів за барель.

Раніше на цьому тижні ціна на нафту WTI досягла майже семирічного максимуму в 79,78 долара, а Brent - трирічного максимуму в 83,47 долара.

В цілому стрибок на цьому тижні був викликаний різким зростанням цін на газ, який стимулював перехід на нафту для виробництва електроенергії, а також рішенням Організації країн-експортерів нафти і союзників на чолі з Росією (ОПЕК+) дотримуватися планів щодо збільшення видобутку всього на 400 тис.барелів на добу і в листопаді.

Аналітики вважають, що зростання цін на газ і масштаб переходу з газу на нафту будуть ключовими факторами, на які зараз варто звернути увагу.

"Прискорення переходу з газу на нафту може підвищити попит на сиру нафту, що використовується для вироблення електроенергії в цю зиму в Північній півкулі", - сказав аналітик ANZ по сировинних товарах в записці, додавши, що запаси дистилятів в США, включаючи дизельне паливо і мазут, знаходяться на найнижчому рівні з зими 2000 року.

ANZ переглянула свій прогноз попиту на сиру нафту в четвертому кварталі 2021 року на 450 тис.барелів на добу.

Аналітики JP Morgan відзначили, що вони ще не чули про значний перехід з газу на нафту в Європейському енергетичному секторі. "Це означає, що наша оцінка 750 тис. барелів на добу при переході з газу на нафту при нормальних зимових умовах може бути значно завищена", - відзначають в JP Morgan.