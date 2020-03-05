Ціни на нафту зростають перед засіданням ОПЕК

Ціни на нафту виросли більш ніж на 1% в четвер, 5 березня, напередодні зустрічі ОПЕК, на якому може бути прийнято рішення додатково скоротити видобуток нафти, щоб підтримати ринок. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,6% до 52,0 доларів за барель, ф'ючерси на WTI на 1,5% до 47,5 доларів барель.

Підтримку цінам також надали дані про менш сильне, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США, послабили побоювання про надлишок пропозиції на ринку.

Офіційна зустріч міністрів ОПЕК відбудеться пізніше в четвер, тоді як у п'ятницю відбудеться засідання групи ОПЕК+, в яку входить Росія.

Засідання моніторингового комітету ОПЕК+ в середу не увінчалося угодою, оскільки Росія виступає проти додаткового скорочення видобутку нафти, повідомило джерело в нафтовому картелі.

Нагадаємо, глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва 4 березня заявила, що спалах коронавірусу COVID-19 представляє серйозну загрозу для світової економіки.

Зазначимо, Федеральна резервна система США 3 березня прийняла термінове рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5% до 1-1,25% річних. Як зазначили у ФРС, основи економіки США залишаються сильними, проте коронавірус створює зростаючі ризики для економічної активності.