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Ціни на нафту знову піднялися до 100 доларів через війну Росії проти України

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Токіо, Середа 16 березня 2022 08:07
Ціни на нафту знову піднялися до 100 доларів через війну Росії проти України Фото: ціни на нафту піднялися до 100 доларів (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в середу, 16 березня, виросли більш ніж на 1 долар, відновившись після попереднього зниження. Вторгнення Росії в Україну продовжує викликати волатильність на торгах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 1%, до 100,88 доларів за барель. Нафта WTI подорожчала на 0,5% до 96,89 доларів за барель.

Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, опублікованому рано вранці в середу, що позиції України і Росії на мирних переговорах звучать більш реалістично, але потрібно більше часу.

"Трейдери чекають нових підказок від переговорів про припинення вогню після дводенного розпродажу на нафтових ринках, але ціни на нафту можуть продовжувати перебувати під тиском, оскільки висока інфляція в кінцевому підсумку загальмує економічне зростання і послабить попит", - сказала Тіна Тенг, аналітик ринки СМС.

За її словами, сильний долар США є ключовим фактором, що чинить тиск на ціни на нафту, і інвестори очікують, що Федеральна резервна система США прийме більш жорстку грошово-кредитну політику для стримування зростаючої інфляції.

Аналітики очікують, що ФРС підвищить базову процентну ставку овернайт на чверть процентного пункту в кінці свого дводенного засідання з питань політики в середу, щоб впоратися з різко збільшеною інфляцією. Підвищення процентних ставок зміцнить долар США і послабить попит на нафту, оскільки більш сильний долар робить його більш дорогим для тих, хто тримає інші валюти.

У вівторок нафта впала нижче 100 доларів вперше з кінця лютого. Торгові сесії були нестабільними після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, коли ціни досягли 14-річного максимуму 7 березня, але з тих пір Brent впала майже на 40 доларів за барель, а WTI - приблизно на 34 долари.

Організація країн-експортерів нафти заявила у вівторок, що попит на нафту в 2022 році зіткнувся з проблемами через вторгнення Росії в Україну і зростання інфляції через різке зростання цін на нафту, що збільшує ймовірність зниження прогнозу стійкого попиту в цьому році.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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