Ціни на нафту трохи зросли після різкого падіння
Ціни на нафту відкрилися у вівторок, 26 квітня, невеликим підвищенням після різкого падіння на попередній сесії. Нафта дешевшала через побоювання, що триваючі обмеження у зв'язку з COVID-19 в Китаї скоротять попит, а також через те, що Долар США виріс до дворічного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 0,2% до 102,57 доларів, ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,2% до 98,70 доларів.
Обидва контракти сильно подешевшали в понеділок, при цьому Brent впала на 7 доларів за барель за сесію, а WTI впала приблизно на 6 доларів за барель.
У Китаї блокування для протидії COVID в Шанхаї затягнулися на Четвертий тиждень. Тим часом замовлення на масове тестування, в тому числі в найбільшому торговому районі Пекіна, викликали побоювання з приводу інших блокувань в Шанхайському стилі.
"Збиток від китайських обмежень становить понад мільйон барелів на день, і тестування 12 районів протягом наступних п'яти днів визначить наступний важливий рух цін на нафту", - написав у замітці старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.
Долар США також досяг дворічного максимуму в понеділок, що зробило нафту дорожчою для власників інших валют.
"Побоювання щодо пропозиції не є основним напрямком для трейдерів енергоресурсів, і тепер у вас є зростаючий долар, який надає додатковий тиск на всі сировинні товари", - сказав Мойя з OANDA.
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