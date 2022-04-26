ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціни на нафту трохи зросли після різкого падіння

Новость на русском →
Токіо, Вівторок 26 квітня 2022 08:16
Ціни на нафту трохи зросли після різкого падіння Фото: нафта коштує дорожче 100 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту відкрилися у вівторок, 26 квітня, невеликим підвищенням після різкого падіння на попередній сесії. Нафта дешевшала через побоювання, що триваючі обмеження у зв'язку з COVID-19 в Китаї скоротять попит, а також через те, що Долар США виріс до дворічного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 0,2% до 102,57 доларів, ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,2% до 98,70 доларів.

Обидва контракти сильно подешевшали в понеділок, при цьому Brent впала на 7 доларів за барель за сесію, а WTI впала приблизно на 6 доларів за барель.

У Китаї блокування для протидії COVID в Шанхаї затягнулися на Четвертий тиждень. Тим часом замовлення на масове тестування, в тому числі в найбільшому торговому районі Пекіна, викликали побоювання з приводу інших блокувань в Шанхайському стилі.

"Збиток від китайських обмежень становить понад мільйон барелів на день, і тестування 12 районів протягом наступних п'яти днів визначить наступний важливий рух цін на нафту", - написав у замітці старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Долар США також досяг дворічного максимуму в понеділок, що зробило нафту дорожчою для власників інших валют.

"Побоювання щодо пропозиції не є основним напрямком для трейдерів енергоресурсів, і тепер у вас є зростаючий долар, який надає додатковий тиск на всі сировинні товари", - сказав Мойя з OANDA.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні