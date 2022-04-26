Ціни на нафту трохи зросли після різкого падіння

Ціни на нафту відкрилися у вівторок, 26 квітня, невеликим підвищенням після різкого падіння на попередній сесії. Нафта дешевшала через побоювання, що триваючі обмеження у зв'язку з COVID-19 в Китаї скоротять попит, а також через те, що Долар США виріс до дворічного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 0,2% до 102,57 доларів, ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,2% до 98,70 доларів.

Обидва контракти сильно подешевшали в понеділок, при цьому Brent впала на 7 доларів за барель за сесію, а WTI впала приблизно на 6 доларів за барель.

У Китаї блокування для протидії COVID в Шанхаї затягнулися на Четвертий тиждень. Тим часом замовлення на масове тестування, в тому числі в найбільшому торговому районі Пекіна, викликали побоювання з приводу інших блокувань в Шанхайському стилі.

"Збиток від китайських обмежень становить понад мільйон барелів на день, і тестування 12 районів протягом наступних п'яти днів визначить наступний важливий рух цін на нафту", - написав у замітці старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Долар США також досяг дворічного максимуму в понеділок, що зробило нафту дорожчою для власників інших валют.

"Побоювання щодо пропозиції не є основним напрямком для трейдерів енергоресурсів, і тепер у вас є зростаючий долар, який надає додатковий тиск на всі сировинні товари", - сказав Мойя з OANDA.