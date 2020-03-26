ru
ua

Ціни на найбільших АЗС різко знизилися

Новини » Фінансова криза 2020   

На деяких АЗС бензин подешевшав відразу на 1 грн

Роздрібні ціни на бензин в Україні сьогодні, 26 березня, різко знизилися в порівнянні з попереднім днем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні ціни на паливо сьогодні склали:

  • бензин А-92 - 24,53 грн (- 0,43 грн),
  • бензин А-95 - 25,62 грн (-0,39 грн),
  • бензин А-95 + - 26,75 грн (-0,35 грн)
  • ДТ - 24,48 грн (-0,33 грн)
  • автогаз - 10,35 грн (-0,03 грн)

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

24,19

25,39

27,19

23,69

10,99

WOG

25,99

26,99

27,99

25,99

10,98

AMIC

24,29

25,29

26,29

23,99

9,99

БРСМ-Нафта

22,79

23,79

25,29

21,69

10,29

Укрнафта

25,00

26,00

26,50

26,00

10,30

Shell

25,39

26,99

29,49

25,99

10,39

ОККО

25,99

26,99

27,99

25,99

10,99

SUN OIL

23,99

24,99

23,99

9,99

Авиас

24,95

25,95

26,45

26,00

Glusco

23,95

24,95

25,95

23,95

9,95

Авантаж 7

22,45

23,45

24,15

21,45

9,95

UPG

24,20

25,20

28,60

23,90

10,80

Mango

22,69

23,69

21,49

9,95

SOCAR

25,29

27,29

28,29

25,99

10,97

Motto

22,38

23,38

24,08

22,38

10,08

Luxwen

23,89

24,39

25,79

24,49

9,89

Chipo

23,19

24,19

27,19

22,39

10,09

24,53

25,62

26,75

24,48

10,35

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в розпал епідемії коронавируса в світі різко впали ціни на нафту, відкотившись на рівень початку 2000-х. Україна, будучи імпортером нафтопродуктів, очікує зниження їх вартості слідом за падінням цін на сировину. Однак поки трейдери і галузеві аналітики не знають, як зміняться ціни на бензин і ДТ в роздробі з урахуванням нестабільності на валютному ринку.

Кабмін продовжив карантин на 30 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу Ахметов направляє 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом
Читати всі новини