Ціни на газ для населення залишаться стабільними. У "Нафтогазі" назвав джерела коштів

В Україні створять створить спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів. За його рахунок можна буде утримувати тарифи на газ для населення.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови НАК Юрія Вітренка агентству "Інтерфакс-Україна".
"Законопроект, який прийняв уряд, передбачає, що буде створено спеціальний фонд держбюджету, в який надаватимуться гроші від міжнародних партнерів. Уряд, у свою чергу, використовуватиме цей фонд для того, щоб не підвищувалися тарифи", - сказав він.
Вітренко зазначив, що різницю між економічно обґрунтованими та поточними тарифами держава компенсуватиме учасникам ринку: ТКЕ та операторам газорозподільних мереж, тариф яких не покриває їхні витрати, а також "Нафтогазу" за виконання покладених Кабміном "спеціальних обов'язків" продавати ресурс на пільгових, а не на комерційних умовах.
За його словами, це також дасть змогу "Нафтогазу" запозичувати кошти на закупівлю газу.
Вітренко заявив, що власного видобутку "Нафтогазу" недостатньо для покриття всіх потреб населення: і прямого споживання, і через централізоване опалення на газу та виробничо-технологічних витрат у газорозподільних мережах.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів. Це дасть можливість зберегти ціни на газ для населення на рівні близько 8 гривень за кубометр до 1 жовтня.
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