Ціни на газ для населення залишаться стабільними. У "Нафтогазі" назвав джерела коштів

"Законопроект, який прийняв уряд, передбачає, що буде створено спеціальний фонд держбюджету, в який надаватимуться гроші від міжнародних партнерів. Уряд, у свою чергу, використовуватиме цей фонд для того, щоб не підвищувалися тарифи", - сказав він.

Вітренко зазначив, що різницю між економічно обґрунтованими та поточними тарифами держава компенсуватиме учасникам ринку: ТКЕ та операторам газорозподільних мереж, тариф яких не покриває їхні витрати, а також "Нафтогазу" за виконання покладених Кабміном "спеціальних обов'язків" продавати ресурс на пільгових, а не на комерційних умовах.

За його словами, це також дасть змогу "Нафтогазу" запозичувати кошти на закупівлю газу.

Вітренко заявив, що власного видобутку "Нафтогазу" недостатньо для покриття всіх потреб населення: і прямого споживання, і через централізоване опалення на газу та виробничо-технологічних витрат у газорозподільних мережах.