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Ціни на газ для населення повинні бути знижені, - "Відродження"

Новини » Політика    06.11.2018 - 11:55
Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)
Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

Нардеп Бондар упевнений, що для потреб населення повинен використовуватися виключно газ українського видобутку

Депутатська група "Партія "Відродження" закликає парламент підтримати проект постанови №9252, яким пропонується провести аудит тарифів у всіх регіонах України, а результати аудиту дозволять переглянути ціни на газ для населення. Про це під час виступу у Верховній раді у вівторок повідомив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, передає прес-служба політсили.

Він зазначив, що влада не розуміє ситуації, в якій опинилися українці після чергового підвищення тарифів. Нардеп наполягає на тому, що ціни на газ для населення повинні бути знижені.

"Ми всі з вами знаємо, що газ власного видобутку коштує в три рази дешевше імпортного, який нам влада сьогодні пропонує купувати. Так чому ж ми не даємо свій газ для населення і державних установ? Чому ми не даємо людям нормальну ціну? Тому що загралися в політику, в абсолютну економічну вакханалію і економічне безумство. Ми готові позбутися від амбіцій і підтримати будь-який проект постанови і рішення ВР про скасування цих ганебних тарифів, а також про проведення аудиту тарифів на комунальні послуги. Це буде єдино справедливе рішення", – заявив Бондар.

Він також додав, що депутатська група "Партія "Відродження" давно пропонувала провести аудит тарифів та введення мораторію на їх підвищення.

"На жаль, нас тоді ніхто не почув. Сьогодні ми бачимо абсолютно цинічну ситуацію: державні підприємства "Нафтогаз", "Укргазвидобування" показують 60-70 млрд доходів на рік. Керівництво "Нафтогазу" виписує собі премії 1 млрд 200 млн на 16 осіб. І після цього вони пропонують знову підняти тарифи. Вибачте, але це блюзнірство. Такі речі не можна допускати", – підкреслив політик.

Також він назвав цинічним "виведення коштів керівником НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболевым в США".

"Коли керівник "Нафтогазу" переводить 8 млн доларів премії своєї матері в Америку – це цинізм! Нехай би його мама приїхала в Україну, оселилася в будь-якому селі, прожила на ту пенсію, яку дає держава, і платила б ті тарифи, які він встановив для населення. Ось тоді б він зрозумів, що таке реальне життя. Замість цього він посилає мамі 8 млн доларів, а вся Україна бідує і шукає кошти для того, щоб оплатити непосильні тарифи", – заявив нардеп.

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