Ціни на газ для населення з 1 травня залишаться без змін: рішення Кабміну

Згідно з документом, з 1 травня по 30 вересня 2022 року АТ "Укргазвидобування" та АТ "Чорноморнафтогаз" зобов’язані щомісяця здійснювати продаж природного газу власного видобутку, а НАК "Нафтогаз України" - придбавати такий природний газ за ціною 7 240 гривень з урахуванням ПДВ 1 тисячу кубометрів метрів газу для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів і виробників теплової енергії.

У подальшому ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" забезпечує ресурсом постачальників газу.

Постановою встановлюється, що постачальники газу повинні приєднатися до балансуючої групи, щоб продовжувати продавати газ населенню з 1 травня по 30 вересня 2022 року.

Постачальники отримають від "Нафтогаз Трейдинг" обсяг природного газу, який дорівнює обсягу фактичного споживання побутовими споживачами, постачання яким здійснював такий постачальник у відповідному періоді.

Ціна на природний газ, що передається за договором між "Нафтогаз Трейдинг" та постачальником, визначається на рівні, який із урахуванням торговельної надбавки (націнки) постачальника газу в розмірі 60 копійок за куб. метр з урахуванням ПДВ дорівнюватиме базовій річній пропозиції такого постачальника, що діяла станом на 24 лютого 2022 року.

Постачання природного газу постачальником "останньої надії" споживачам згідно з переліком споживачів здійснюється за ціною 32 000 гривень з урахуванням ПДВ за 1 000 куб. метрів газу.

Постановою також доручено Міністерству енергетики до 15 травня 2022 року підготувати та подати Кабінету міністрів України проект постанови про внесення змін до Порядку визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 29 квітня розповів, що ціни на газ для населення залишаться без змін.

Також уряд рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.