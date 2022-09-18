Ціни на електроенергію у Східній Європі на початку вересня втричі вищі, ніж в Україні

Зокрема, у Румунії оптова ціна електроенергії 19 вересня становитиме 279 євро/МВт.год., у Словаччині - 275 євро/МВт.год., у Чехії - 269 євро/МВт.год.

При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,25 грн/кВт.год. або 89 євро за МВт.год. Це майже в 3 рази нижче, ніж у прилеглих країнах ЄС.

Нагадаємо, за даними Європейської комісії станом на кінець І кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.