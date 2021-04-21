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Ціни на бензин в Україні почали знижуватися

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 14:02
Ціни на бензин в Україні почали знижуватися Фото: ціни на бензин падають на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 21 квітня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем трохи знизилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин в Україні почали знижуватися

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,74 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,61 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,20 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,78 гривень за літр (+0,00 гривень).

Ціни на бензин в Україні почали знижуватися

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство економіки України не очікує істотних коливань цін на паливо. За даними Міністерства, вартість стабілізувалася в останні тижні.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, у березні порівняно з груднем 2020 року бензин А - 92 подорожчав на 15,6% до 27,5 гривень за літр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривень, дизельне паливо - на 15,7% до 27,8 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 22,9% до 15,6 гривень за літр.

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