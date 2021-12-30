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Ціни на бензин стабільні, на дизпаливо і автогаз ростуть

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Україна, Четвер 30 грудня 2021 13:54
Ціни на бензин стабільні, на дизпаливо і автогаз ростуть Фото: ціни на бензин стабільні на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин в Україні 30 грудня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз і дизельне паливо подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,44 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,21 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 29,40 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 19,04 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин стабільні, на дизпаливо і автогаз ростуть

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 грудня.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 19 копійок з 25,78 гривень до 25,97 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 3 копійки з 23,13 гривень до 23,16 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,97 гривень за літр, дизельного палива - 30,16 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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