Ціни на бензин стабілізувалися: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 13 грудня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз в середньому подорожчав на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,50 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,26 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 29,52 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 19,07 гривень за літр (+0,02 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: