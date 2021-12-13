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Ціни на бензин стабілізувалися: скільки коштує паливо на АЗС

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Понеділок 13 грудня 2021 13:30
Ціни на бензин стабілізувалися: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин стабілізувалися (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 13 грудня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз в середньому подорожчав на 2 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин стабілізувалися: скільки коштує паливо на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,50 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,26 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 29,52 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 19,07 гривень за літр (+0,02 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин стабілізувалися: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, з 1 грудня розрахункові ціни для бензину були знижені на з 27,15 до 25,88 гривень за літр, для дизельного палива - з 23,83 гривень до 23,27 за літр. Тобто з урахуванням максимальних націнок вартість бензину в роздробі не може перевищувати 30,88 гривень за літр, дизельного палива - 30,27 гривень за літр.

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