Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дешевшає

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 30 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 складають 28,03 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,04 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,27 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,78 гривень за літр (-0,01 гривень).

Як повідомило РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні різко зросли в середині березня. Зокрема, 19 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем бензин А-95 подорожчав на 44 копійки.

Зростання цін продовжилося на початку минулого тижня, проте ціни підвищувалися не настільки значно. Зокрема, 25 березня бензин А-95 подорожчав всього на 1 копійку. На початку поточного тижня зростання цін зупинився.

Як повідомляло РБК-Україна, підйом цін на нафту у світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні.