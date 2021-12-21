Ціни на бензин знижуються: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 20 грудня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,47 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,20 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 29,44 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 19,06 гривень за літр (10,01 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: