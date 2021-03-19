Ціни на бензин різко зросли: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 19 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем значно зросли. Бензин А-95 подорожчав на 44 копійки.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 27,80 гривень за літр (+0,44 гривень), на бензин А-95 - 28,81 гривень за літр (+0,44 гривень), на дизельне паливо - 28,21 гривень за літр (+0,44 гривень), на автогаз - 15,69 гривень за літр (+0,17 гривень).

Нагадаємо, ціни на нафту у п'ятницю, 19 березня, знижуються шостий день поспіль, впавши майже на 9% за тиждень. Нова хвиля COVID-19, особливо в Європі, спровокувала нові локдауны і послабила надії на швидке відновлення економіки.

Як повідомило РБК-Україна, підйом цін на нафту в світі за останні місяці призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Учасники ринку, опитані РБК-Україна, одноголосно запевняють, що подорожчання палива на заправках безпосередньо пов'язано зі зростанням вартості нафти. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.