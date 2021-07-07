Ціни на бензин зростають третій день поспіль. Автогаз теж почав дорожчати

Роздрібні ціни на бензин 7 липня 2021 року продовжили зростання в порівнянні з попереднім торговим днем, вартість дизельного палива стабілізувалася. При цьому ціни на автомобільний газ перейшли до збільшення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
Фото: ціни на АЗС (Інфографіка РБК-Україна)
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,16 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,09 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,36 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 15,37 гривень за літр (+0,01 гривень).
Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:
Нагадаємо, згідно з останніми розрахунками Міністерства економіки щодо середньої вартості бензину і дизельного палива, ціна бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,55 гривень за літр. Це з урахуванням максимальних націнок.