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Ціни на бензин зростають: скільки коштує паливо на АЗС

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 24 січня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,74 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 31,67 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 30,86 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 18,96 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, за 2021 рік бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 гривень за літр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 гривень за літр, дизельне паливо - на 23,1% до 29,6 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 50,5% до 19,1 гривень за літр.

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Ціни на бензин