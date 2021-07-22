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Ціни на бензин зростають, автогаз подорожчав ще на 10 копійок

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Україна, Четвер 22 липня 2021 13:21
Ціни на бензин зростають, автогаз подорожчав ще на 10 копійок Фото: автогаз подорожчав ще на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 22 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 10 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,27 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,26 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,49 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 16,43 гривень за літр (+0,10 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин зростають, автогаз подорожчав ще на 10 копійок

Нагадаємо, ціни на автогаз почали зростати минулого тижня. За цей час автогаз подорожчав приблизно на 1 гривню за літр.

Зазначимо, у червні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 19,1% до 28,4 гривень за літр, бензин А-95 на 17,3% до 29,3 грн, дизельне паливо - на 14,8% до 27,6 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 23,8% до 15,7 гривень за літр.

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