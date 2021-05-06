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Ціни на бензин продовжили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 14:26
Ціни на бензин продовжили зростання: скільки коштує паливо на АЗС Фото: бензин подорожчав ще на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 6 травня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз без змін.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 27,99 гривень за літр (+0,08 гривень), на бензин А-95 - 28,98 гривень за літр (+0,13 гривень), на дизельне паливо - 28,27 гривень за літр(+0,04 гривень), на автогаз - 15,77 гривень за літр (+0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин продовжили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, у березні у порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 15,6% до 27,5 гривень за літр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривень, дизельне паливо - на 15,7% до 27,8 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 22,9% до 15,6 гривень за літр.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту 5 травня зросли до двомісячного максимуму. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли до 69,37 доларів за барель, ф'ючерси на нафту марки WTI виросли до 66,12 доларів за барель.

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