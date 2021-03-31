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Ціни на бензин припинили зростання, автогаз і ДТ дешевшають

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 14:06
Ціни на бензин припинили зростання, автогаз і ДТ дешевшають Фото: ціни на бензин припинили зростання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 31 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 складають 28,03 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,05 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,26 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,77 гривень за літр (-0,01 гривень).

Ціни на бензин припинили зростання, автогаз і ДТ дешевшають

Як повідомило РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні різко зросли в середині березня. Зокрема, 19 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем бензин А-95 подорожчав на 44 копійки.

Зростання цін продовжилося на початку минулого тижня, проте ціни підвищувалися не настільки значно. Зокрема, 25 березня бензин А-95 подорожчав всього на 1 копійку. На початку поточного тижня зростання цін зупинився.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на компанії групи "Приват" на суму 4,7 млрд гривень. Комітет визнав встановлення цін на світлі нафтопродукти антиконкурентними узгодженими діями.

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