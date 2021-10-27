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Ціни на бензин і ДП різко зросли: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 13:52
Ціни на бензин і ДП різко зросли: скільки коштує паливо на АЗС Фото: бензин і ДП дорожчають на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 27 жовтня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,80 гривень за літр (+0,41 гривень), на бензин А-95 - 31,70 гривень за літр (+0,41 гривень), на дизельне паливо - 30,60 гривень за літр (+0,41 гривень), на автогаз - 18,45 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин і ДП різко зросли: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Раніше Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 22 жовтня. Розрахункові ціни для бензину підвищено на 63 копійки з 27,57 гривень до 28,20 гривень за літр, для дизельного палива підвищено на 72 копійки з 24,35 гривень до 25,07 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,20 гривень за літр, дизельного палива - 32,07 гривень за літр.

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