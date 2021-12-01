Ціни на бензин і дизпаливо знижуються: ціни на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 1 грудня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,61 гривень за літр (-0,02 гривень), на бензин А-95 - 31,39 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне паливо - 30,31 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 19,06 гривень за літр (0,00 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: