Ціни на бензин і дизпаливо продовжили зростання на АЗС  

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо 6 липня 2021 року продовжили зростання в порівнянні з попереднім торговим днем. Ціни на автомобільний газ поки стабільні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,15 гривень за літр (+0,08 гривень), на бензин А-95 - 30,08 гривень за літр (+0,07 гривень), на дизельне паливо - 28,36 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 15,36 гривень за літр (-0,01 гривень).

Нагадаємо, раніше Міністерство економіки опублікувало нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива. Саме від неї АЗС встановлюють свою націнку.

З урахуванням максимальних націнок ціна бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,55 гривень за літр.