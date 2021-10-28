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Ціни на бензин, дизпаливо та автогаз зростають на АЗС

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Україна, Четвер 28 жовтня 2021 13:54
Ціни на бензин, дизпаливо та автогаз зростають на АЗС Фото: бензин і ДП дорожчають на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 28 жовтня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин, дизпаливо та автогаз зростають на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,83 гривень за літр (+0,03 гривень), на бензин А-95 - 31,74 гривень за літр (+0,04 гривень), на дизельне паливо - 30,63 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 18,45 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин, дизпаливо та автогаз зростають на АЗС

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Раніше Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 22 жовтня. Розрахункові ціни для бензину підвищено на 63 копійки з 27,57 гривень до 28,20 гривень за літр, для дизельного палива підвищено на 72 копійки з 24,35 гривень до 25,07 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,20 гривень за літр, дизельного палива - 32,07 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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