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Ціни на бензин і дизель стабільні, автогаз дешевшає на АЗС в Україні

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 13:57
Ціни на бензин і дизель стабільні, автогаз дешевшає на АЗС в Україні Фото: ціни на бензин, дизель і автогаз знижуються на АЗС (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 5 вересня 2022 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,79 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 53,37 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 26,06 гривень за літр (-0,03 гривень).

Роздрібні ціни в Україні:

Ціни на бензин і дизель стабільні, автогаз дешевшає на АЗС в Україні

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2022 року подорожчання бензину і дизельного палива в Україні не очікується. У той же час зберігається потенціал для зниження цін на автомобільний газ.

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Ціни на бензин
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