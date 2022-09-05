Ціни на бензин і дизель стабільні, автогаз дешевшає на АЗС в Україні

Фото: ціни на бензин, дизель і автогаз знижуються на АЗС (Getty Image)

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 5 вересня 2022 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,79 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 53,37 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 26,06 гривень за літр (-0,03 гривень). Роздрібні ціни в Україні: