Ціни на бензин і дизель За останній місяць різко зросли: скільки коштує паливо в Україні

За даними статистичного відомства, в червні в порівнянні з травнем року бензин А-92 подорожчав на 23,3% до 50,4 гривень за літр, бензин А-95 на 21,3% до 51,6 гривень за літр, дизельне паливо - на 22,3% до 56,6 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 18,7% до 41,2 гривень за літр.

Зазначимо, наприкінці травня уряд скасував державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо у зв'язку з виниклим дефіцитом.