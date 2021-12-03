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Ціни на бензин на АЗС впали ще на 25 копійок

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Україна, П'ятниця 03 грудня 2021 13:45
Ціни на бензин на АЗС впали ще на 25 копійок Фото: ціни на бензин впали на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 3 грудня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин на АЗС впали ще на 25 копійок

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,09 гривень за літр (-0,23 гривень), на бензин А-95 - 30,86 гривень за літр (-0,23 гривень), на дизельне паливо - 30,10 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 19,07 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин на АЗС впали ще на 25 копійок

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 грудня.

Розрахункові ціни для бензину знижені на 1,27 гривень з 27,15 гривень до 25,88 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 56 копійок з 23,83 гривень до 23,27 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,88 гривень за літр, дизельного палива - 30,27 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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