Ціни на бензин і автогаз стабільні, дизпаливо дешевшає на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і Аатогаз в Україні 29 листопада 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Дизельне паливо дешевшає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,62 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 31,40 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 30,34 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 19,06 гривень за літр (0,00 гривень).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 22 Листопада.

Розрахункові ціни для бензину знижені на 1,03 гривень з 28,18 гривень до 27,15 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 72 копійки з 24,55 гривень до 23,83 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 32,15 гривень за літр, дизельного палива - 30,83 гривень за літр.