Ціни на бензин і автогаз зростають: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 12 серпня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,33 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,28 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,47 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 17,41 гривень за літр (+0,03 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: