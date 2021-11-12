Ціни на бензин і автогаз зупинили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин в Україні 12 листопада 2021 року не змінилися в порівнянні з попереднім днем. Як і на автомобільний газ, і дизельне паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,87 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 31,83 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 30,62 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 18,74 гривень за літр (+0,00 гривень).

Зазначимо, в Україні діють розрахункові ціни на бензин на рівні 28,40 гривень за літр, на дизельне паливо - до 24,90 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,40 гривень за літр, дизельного палива - 31,90 гривень за літр.